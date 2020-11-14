بث مباشر | مشاهدة مباراة مصر وتوجو في تصفيات امم افريقيا

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مباراة “مصر وتوجو” في إحدى مباريات اليوم السبت 14-11-2020 ضمن الجولة الثالثة من تصفيات امم افريقيا المقرر إقامتها في الكاميرون مطلع عام 2022.

تنقل مباراة “مصر وتوجو” على قناة بي إن سبورتس 7، بصوت المعلق “علي محمد علي”.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، وتقام على ملعب القاهرة الدولي.

يلعب منتخب مصر وتوجو لحساب المجموعة السابعة ، والتي تضم كل من جزر القمر وكينيا.

ويحتل منتخب جزر القمر صدارة المجموعة برصيد 5 نقاط وذلك بعد تعادله مع كينيا الذي يتواجد في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، بينما يأتي منتخب مصر في المركز الثالث بنقطتين في رصيده، ويتذيل توجو المجموعة بنقطة واحدة.

وكان منتخب مصر قد تعادل في الجولة الأولى امام “كينيا” بنتيجة (1-1)، في المباراة التي أقيمت على ستاد برج العرب يوم 14 نوفمبر 2019، وبعد 4 أيام وبالتحديد يوم 18 نوفمبر تعادل سلبًا امام “جرز القمر” في الجولة الثانية.

وسيسعى منتخب مصر إلى تحقيق الفوز على منتخب توجو اليوم، من أجل الارتقاء إلى صدارة المجموعة قبل السفر إلى العاصمة التوجولوية لومي لخوض لقاء العودة يوم 17 نوفمبر 2020.

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ويغيب عن صفوف المنتخب المصري نجم ليفربول “محمد صلاح” بسبب دخوله الحجر الصحي إثر اصابته بفيروس كورونا.

بينما يتطلع منتخب توجو إلى الخروج بنتيجة إيجابية من أجل الإبقاء على آماله في المنافسة على خطف إحدى بطاقتي التأهل إلى كأس أمم أفريقيا الكاميرون 2022.

وخسر منتخب توجو في الجولة الأولى امام “جزر القمر” بهدف مقابل لا شيء، بينما تعادل في الجولة الثانية امام كينيا بهدف لمثله.

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مصر 0-0 توجو

ملعب القاهرة الدولي (القاهرة – مصر)

تصفيات امم افريقيا (الجولة الثالثة – المجموعة السابعة)

⌚تبدأ في الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش.

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