خاص.. حقيقة حصول الأهلي على توقيع لاعب بيراميدز “محمد فاروق”

كشف مصدر داخل نادي بيراميدز، حقيقة الأنباء التي ترددت حول حصول النادي الأهلي على توقيع لاعب الفريق محمد فاروق، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وقال المصدر في تصريحات خاصة، أنه تم التواصل مع الأهلي بشأن ضم أحمد الشيخ بشكل رسمي خلال الميركاتو الصيفي الجاري، لكن حتى الآن اللاعب لم يوقع على أي أوراق خاصة بالصفقة.

وأضاف، بأن إدارة الأهلي طلبت بشكل مبدئي ضم محمد فاروق، جناح الفريق، ولكن لم يتم مناقشة اللاعب أو أي تفاصيل آخرى، مؤكدًا بأن كل ما ذكر عن التوقيع الرسمي غير صحيح.

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وأوضح، أن الأهلي يرتبط حاليا بنهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الزمالك، وبالتالي فأنه لا يوجد أي اتصالات بشأن رحيل أي لاعب مقيد ضمن صفوف القائمة الأفريقية.

واقترب نادي بيراميدز من ضم أحمد الشيخ، خاصة أن اللاعب لا يُشارك بصفة أساسية مع الأهلي منذ بداية الموسم الجاري.

وسبق لمحمد فاروق اللعب الأهلي لمدة 6 أشهر في موسم 2014-2015، ولم تكن تجربة موفقة حيث رحل بعد ذلك إلى وادي دجلة ثم الانتاج الحربي والمقاولون العرب وأخيرًا بيراميدز.

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