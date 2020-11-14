تشيلافيرت: ميسي من كوكب آخر، ولا مجال لمقارنته بـ”مارادونا”

أثنى اسطورة كرة القدم البارجوايانية حارس المرمى “خوسيه لويس تشيلافيرت” على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي واصفاً إياه بالعبقري وكونه قادم من كوكب آخر.

وتحدث نجم بارجواي عن ليو ميسي في حوار مع قناة “Tyc Sports” الارجنتينية وقال عن نجم برشلونة: “‏ليو ميسي عبقري، إنه قادم من كوكب آخر ونحن على كوكب الأرض. هذه هي الحقيقة”.

وتابع تشيلافيرت حديثه عن ميسي وتطرق للكيفية التي جعلت أغلب الأندية الارجنتينية ترفضه في بداياته عكس برشلونة الذي تبناه وقال: “عندما ذهب والد ميسي لطرق أبواب نيولز أولد بويز وريفر بليت، الجميع أدار ظهرهم له. ثم أتى برشلونة وراهن عليه. لقد قدم ميسي وعائلته تضحيات كبيرة قبل الوصول للمكانة التي يحظى بها”.

وعن وضعية ليو ميسي مع منتخب الارجنتين وفشله في تحقيق أي لقب قاري مع منتخب التانجو اوضح تشيلافيرت: “الكثيرون يعتقدون أن القيادة هي الصراخ وإهانة الآخرين، لكن هُناك كثيرون هادئون ويتحدثون في غرفة الملابس وفي التدريبات”.

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وأكمل: “هذا هو القائد بالنسبة لي. في الأرجنتين يقولون عن ميسي بارد لأنه لم يفز بكأس العالم، هذا شيء مثير للدهشة”.

ميسي او مارادونا؟

وحول سؤال عن الأفضلية بين نجم منتخب الأرجنتين الحالي ليونيل ميسي وسلفه الاسطورة دييجو أرماندو مارادونا قال تشيلافرت أن ليو ميسي هو الافضل برأيه الشخصي و أن مارادونا لم يحقق ولو ٪1 مما حققه ليو في مسيرته.

وقال تشيلافرت: “‏ميسي أم مارادونا؟ ميسي، دييجو مارادونا لم يفز بـ1% مما فاز به ميسي”.

وأضاف: “العذر الذي يقدمونه هو أن ليونيل ميسي لعب مع تشافي هيرنانديز وانييستا لكن ليو عبقري ويفوق البقية”.

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