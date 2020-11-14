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ميلان يعلن إصابة مدربه بيولي بفيروس كورونا 

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أعلن ميلان متصدر اليوم السبت أنّ مدربه ستيفانو بيولي أصيب بفيروس المستجد. 
 

وأضاف ميلان أنّ بيولي (55 عاماً) لم تظهر عليه أيّ أعراض وأنه يخضع لعزل صحي في المنزل بينما ألغيت تدريبات الفريق التي كانت مقررة اليوم السبت. 
 

وذكر النادي أيضاً أنّ: "جميع الفحوص التي خضع لها أعضاء الفريق والطاقم الفني جاءت نتائجها سلبية". 
 

وتابع: "تدريبات الفريق قبل مواجهة نابولي ستستأنف يوم الاثنين بناء على الإجراءات التي حددها الاتحاد الإيطالي لكرة القدم". 
 

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ويغيب عن تشكيلة ميلان عدد من اللاعبين نظراً لوجودهم مع منتخبات بلادهم خلال العطلة الدولية الحالية. 
 

وسبق أنّ أصيب عدة لاعبين من ميلان بالفيروس سريع الانتشار وتعافوا منه ومن بينهم حارس المرمى جيانلويجي دوناروما والمهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش. 

 

المصدر: رويترز 

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