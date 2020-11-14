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مبابي يغيب عن مباراة فرنسا والبرتغال 

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لن يتمكن نجم منتخب فرنسا كيليان مبابي من لعب مباراة أبطال العالم المنتظرة أمام البرتغال في دوري الأمم الأوروبية السبت بسبب الإصابة. 
 

وتواجه فرنسا مضيفتها البرتغال في قمة مرتقبة لخطف زعامة المجموعة الثالثة في دوري الأمم الأوروبية التي توّج زملاء رونالدو بلقب نسختها الماضية. 
 

ولم يتعاف مبابي نجم باريس سان جيرمان من إصابة في الفخذ الأمر الذي حرمه من ملاقاة البرتغال في المواجهة المصيرية، إذ يملك كل فريق 10 نقاط في الصدارة، علماً أن فوز أحد المنتخبين سيمنحه الصدارة رسمياً بفضل المواجهات المباشرة بسبب تعادلهما ذهاباً. 
  

وخلت قائمة فرنسا التي أرسلت إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم من اسم مبابي الأمر الذي أكّد مسألة غيابه. 

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