شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات «يد» الأهلي يفوز على سبورتنج في الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح فريق سيدات كرة اليد بالنادي الأهلى في تحقيق الفوز على سبورتنج بنتيجة 27- 24، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، في إطار منافسات بطولة الدوري.

وأقيمت المباراة على صالة نادي سبورتنج في الإسكندرية، وقدم فريق الأهلي مباراة كبيرة على مدى شوطي اللقاء، بعدما انتهى الشوط الأول، بتقدم الأهلي بنتيجة 13-8.

وواصل الفريق تفوقه في الشوط الثاني، ونجح في إنهاء المباراة لصالحه بنتيجة 27-24.

ويتصدر فريق سيدات كرة اليد بالنادي الأهلي، تحت قيادة مديره الفني يحيى يوسف، جدول ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة، بالعلامة الكاملة بعدما نجح في الفوز في جميع مبارياته منذ انطلاق البطولة.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي فريق مدينة نصر في الثانية ظهر يوم الجمعة القادم، على صالة الأهلي بالجزيرة.

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