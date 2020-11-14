شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبدالغني ينتظم في التدريبات الجماعية للزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتظم محمد عبدالغني، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية التي أقيمت بملعب عبداللطيف أبورجيلة، اليوم السبت.

ووفقًا للموقع الرسمي للزمالك، شارك «عبدالغني» في التدريبات بشكل طبيعي، وذلك بعد حصوله على إذن أول أمس لظروف خاصة به، وخضوعه لبرنامج تأهيلي أمس بعد الراحة.

ويستعد الزمالك للمباريات المقبلة سواء ببطولة كأس مصر أو مواجهة النادي الأهلي بالمباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها يوم ٢٧ نوفمبر الجاري.