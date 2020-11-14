شكرا لقرائتكم خبر عن الأوليمبي يتسلم درع بطولة الخماسي الحديث باستاد الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - في إطار التعاون بين هيئة استاد الاسكندرية الرياضى الدولى والاتحادات والهيئات والأندية الرياضية المختلفة، استقبل محمد الرازق، مدير هيئة استاد الإسكندرية، صباح اليوم السبت، طارق السيد، رئيس مجلس إدارة النادي الأوليمبي ووكيل لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان المصري.

وتسلم الأولمبي درع التتويج ببطولة الجمهورية الخماسى الحديث «الثنائي» التي أقيمت فعالياتها على أرض استاد الإسكندرية الرياضى الدولي، والتي حق الأوليمبي لقبها للعام الثاني على التوالي.

رافق رئيس الأولمبي خلال تلك الزيارة كل من عز عبدالجواد وإيهاب الكاس، عضوي مجلس إدارة النادي الأوليمبي وحسن كمال مدير إدارة النشاط الرياضى بالنادي وأسامة جابر، رئيس جهاز ألعاب الماء بالنادي.

وحظيت بطولة الجمهورية للخماسى الحديث التي استقبلها استاد الإسكندرية في نوفمبر الجاري، والتي أقيمت تحت إشراف وتنظيم منطقة الإسكندرية برئاسة أيمن الجمال بإشادات كبيرة من قبل الأندية المشاركة على حسن التنظيم.