شكرا لقرائتكم منتخب مصر: إصابة محمد صلاح خفيفة ويحتاج فقط للراحة والرعاية الطبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مصدر بجهاز المنتخب الوطنى الأول، أن إصابة محمد صلاح نجم الفراعنة وليفربول الانجليزى بالكورونا هى إصابة خفيفة حيث لم تظهر أى أعراض على اللاعب حتى الأن رغم إيجابية المسحتين اللتين خضع لهما الفرعون بفندق إقامة منتخب مصر.

وأضاف المصدر لـ"الخليج 365" أن نجم ليفربول الإنجليزى يحتاج فقط للراحة والرعاية الطبية والصحية حتى تتحول المسحة من إيجابية إلى سلبية.

أضاف المصدر أن هناك تواصلا دائما بين الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والنجم المصرى لمتابعة حالته أولا بأول، موضحا أن حالة اللاعب مستقرة للغاية ولا يوجد أى شىء يدعو للقلق.

وتقام مباراة منتخب مصر أمام منتخب توجو فى التاسعة مساء اليوم، السبت، باستاد القاهرة فى الجولة الثالثة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2022، بدون حكام var، وبعدما أعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" مسبقاً وجود تقنية حكم الفيديو var فى الأدوار النهائية للبطولات الأفريقية.

Advertisements

وأسند الاتحاد الأفريقى مباراة مصر وتوجو للحكم الرواندى لويس هاكيز مانا، يعاونه ديودون موتيومانا وامبروسى هاكيز مانا، وحكم رابع جيان كلود ابشمواي.

ويبحث منتخب مصر، صاحب الرقم القياسى فى عدد مرات الفوز بأمم أفريقيا برصيد سبعة ألقاب، عن انتصاره الأول فى المجموعة بعد تعادله مع كينيا وجزر القمر فى أول جولتين، ليحتل المركز الثالث فى ترتيب المجموعة السابعة.

وخاض حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب 4 مباريات مع الفراعنة منذ توليه المسئولية فى 19 سبتمبر 2019 عقب إقالة المكسيكى خافيير أجيرى المدير الفنى السابق، منهما مباراتين وديتين قبل بداية مشوار التصفيات، لم يحقق خلالها أى فوز منذ ما يقارب 422 يوماً بما يعادل عاماً وشهر وثلاثة أسابيع وخمسة أيام.