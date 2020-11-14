شكرا لقرائتكم صالح جمعة يتقدم بطلب لإعادة محاكمته في قضية التعدى على زوجته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قدم لاعب الأهلي صالح جمعة، صباح السبت، طلبًا إلى محكمة جنح القاهرة الجديدة لإعادة محاكمته في الحكم الصادر الثلاثاء الماضي، بحبسه شهرا وكفالة 500 جنيه، بتهمة المشاجرة مع زوجته بمنطقة القاهرة الجديدة، وتم تحديد جلسة 24 ديسمبر المقبل للنظر في الطلب، وطبقا لقانون الإجراءات الجنائية فإن صالح جمعة سيحضر في تلك الجلسة في قفص الاتهام، بعد صدور الحكم عليه في أول درجة. - حكم بالحبس وكفالة مالية لصالح جمعة ما الذى حدث لنجم النادى الأهلى؟ -فى 2018 تشاجر صالح جمعة مع زوجته بمنطقة التجمع -زوجة صالح حررت محضر بالواقعة تحت رقم 5045 لسنة 2018 - زوجة صالح جمعة اتهمته بالتعدى عليها بالضرب . Advertisements - المحكمة قررت حبس صالح جمعة شهر وكفالة 500 جنيه. - نجم النادى الأهلى قرر الاستئناف على الحكم الصادر. -المحكمة قررت قبول الاستئناف وتأييد حكم أول درجة. وأوضحت القضية رقم 5045 لسنة 2018 ضرب القاهرة الجديدة، أن نجم النادى الأهلى تشاجر مع زوجته بمنطقة القاهرة الجديدة عام 2018، وتم تحرير محضر بالواقعة، وعرضها على النيابة العامة التى أمرت بإحالتها لمحكمة الجنح المختصة.

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