شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يواصل برنامجه الإعداد استعدادا للموسم الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واصل فريق الكرة الأول بالإسماعيلى تدريباته اليومية، ضمن برنامج الاعداد لخوض منافسات الموسم الجديد بجانب البطولة العربية حال استكمال منافستها، المران اشتمل على مجموعة من الجمل الفنية والتكتيكية، أبرزها التسديدات والكرات العرضية بإعتبارهما من أهم الحلول لتسجيل الأهداف، كما تطرق المران لتدريبات على التسليم والتسلم فى المساحات الضيقة وكيفية اللعب تحت الضغط.

وخلال المران حرص البرازيلى هيرون ريكاردو المدير الفنى على منح تعليمات خاصة لجناح ومهاجم الفريق محمد الشامى، واختتم المران بتقسيمة حماسية تم إيقافها عدة مرات من أجل إصلاح الأخطاء والعمل على تلافيها خلال المباريات الرسمية.

وواصل رضوان شريفى الوافد الجديد الجزائرى برنامجه التدريبى الإضافى من أجل الوصول للجاهزية الفنية والبدنية المطلوبة.

وينتظر نادى الإسماعيلى موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا القاتل، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف. ويتمسك الاسماعيلى بحلم التتويج باللقب العربى لأول مرة فى التاريخ بعد وصول الدراويش للمباراة قبل النهائية، وهى البطولة المتبقية للفريق لإنقاذ موسمه من الغضب الجماهيرى عقب وداع الكأس والتراجع الكبير فى بطولة الدورى.

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وجمع الإسماعيلي 41 نقطة فى بطولة الدورى بعد أن لعب 34 مباراة فاز فى 11 لقاء وتعادل فى 8 وخسر 15 مباراة وسجل لاعبيه 38 هدفا وتلقت شباكه 48 هدفا.

وقاد البرازيلى هيرون ريكاردو الإسماعيلى فى 10 لقاءات حتى الآن فاز فى 4 وتعادل فى 2 وخسر أربعة مواجهات وأحرز 11 هدفا وتلقت شباكه 13 هدفا .