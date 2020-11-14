شكرا لقرائتكم مباراة مصر وتوجو .. الفراعنة تتسلح بالتاريخ قبل مواجهة الليلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يأمل منتخب مصر في تحقيق أول فوز له فى تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2022 عندما يستضيف نظيره التوجولى فى التاسعة من مساء اليوم، السبت، فى اللقاء المقرر إقامته على ستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة السابعة، التى تضم إلى جوارهما منتخبى جزر القمر وكينيا.

ويتصدر منتخب جزر القمر المجموعة برصيد 5 نقاط، فيما يحتل منتخب كينيا المركز الثانى برصيد 3 نقاط، ومصر فى المركز الثالث برصيد نقطتين، فيما يتذيل منتخب توجو الترتيب برصيد نقطة واحدة، لذا يسعى الفراعنة بقيادة حسام البدرى، لتحقيق الفوز فى مباراة اليوم، لتصدر المجموعة قبل المواجهة المرتقبة التى ستجمع بين المنتخبين فى الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية، يوم الثلاثاء المقبل، بالعاصمة لومى.

ويدخل منتخب مصر المباراة اليوم، مُتسلحًا بتاريخ كبير من الانتصارات حققها على نظيره توجو فى اللقاءات التى جمعت بينهما من قبل، ويستعرض "الخليج 365" تاريخ مواجهات المنتخبين قبل موقعة الليلة.

التاريخ يدعم منتخب مصر فى مواجهة الليلة أمام توجو بعد 8 مواجهات سابقة بين المنتخبين فى مختلف المناسبات الرسمية والودية.

حقق منتخب مصر الفوز فى 6 مواجهات وخسر مباراة وحيدة وحسم التعادل مباراة وحيدة.

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بدأت مواجهات مصر وتوجو عام 1984 بكأس الأمم الإفريقية وانتهت بالتعادل السلبى، قبل أن يلتقى المنتخبان فى تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 1994، ويحقق الفراعنة الفوز ذهابًا بنتيجة 4-1 فى لومى، وإيابًا بنتيجة 3-0 فى القاهرة.

وبهذا لم يخسر منتخب مصر أى مباراة رسمية لعبها ضد منتخب توجو ففاز فى مباراتى التصفيات المؤهلة لكأس العالم 1994، وتعادل مباراة وحيدة، فى كأس الأمم الإفريقية عام 1984.

استمرت المواجهات الودية بين المنتخبين ففاز منتخب مصر على توجو عام 1997 بنتيجة 7-2 وديًا تحت قيادة الجنرال الراحل محمود الجوهرى، وعاد ليفوز مجددًا بنتيجة 2-1 عام 2000، قبل أن يتلقى الخسارة الوحيدة فى لومى وديًا عام 2000 أيضًا بنتيجة 1-0.

وفى العام 2012 وتحت قيادة الأمريكى بوب برادلى، سجل محمد صلاح، نجم مصر وليفربول الإنجليزى أول ثنائياته الدولية أمام توجو فى مباراة ودية انتهت بفوز الفراعنة 3-0.

وتكررت النتيجة فى المواجهة الأخيرة بين مصر وتوجو وديًا عام 2017 تحت قيادة المدرب الأرجنتينى هيكتور كوبر.