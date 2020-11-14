شكرا لقرائتكم منتخب الفراعنة يدك توجو بثلاثية نظيفة فى آخر مواجهة منذ 3 سنوات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهدت أخر مواجهة بين منتخب مصر وتوجو كانت ودية فى 28 مارس 2017 وفاز منتخب مصر (3 – 0) بتوقيع محمود "كهربا" و أحمد الشيخ ومحمد النني.

يخوض منتخب مصر الأول بقيادة حسام البدرى، في التاسعة مساء اليوم السبت، مباراة غاية في الأهمية عندما يلتقى منتخب توجو على ستاد القاهرة في الجولة الثالثة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون، ويحتل منتخب مصر المركز الثالث في المجموعة السابعة برصيد نقطتين، بينما يتصدر منتخب جزر القمر جدول ترتيب المجموعة برصيد 5 نقاط، ويأتى كينيا وصيفًا برصيد 3 نقاط، بينما يأتى منتخب توجو فى المركز الرابع والأخير برصيد نقطة واحدة.

اخر مواجهة بين منتخب مصر وتوجو كانت ودية فى 28 مارس 2017 وفاز منتخب مصر (3 – 0) بتوقيع محمود "كهربا" و أحمد الشيخ ومحمد النني.

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واستقر البدرى وجهازه بشكل كبير على التشكيل الذى سيدفع به أمام توجو، ويضم محمد الشناوى في حراسة المرمى، وأحمد حجازى ومحمود علاء وأيمن أشرف ومحمد هانى في الدفاع، وطارق حامد ومحمد الننى في الوسط وأمامهما عبد الله السعيد وأحمد سيد زيزو ومحمود تريزيجيه، وأحمد حسن كوكا في الهجوم.

في المقابل، يسعى كلود لو روا المدير الفني لمنتخب توجو لتحقيق المفاجأة والعودة إلى العاصمة لومى بنقطة ثمينة من أنياب الفراعنة في ظل الخبرات الكبيرة للثعلب الفرنسي، وقال المدير الفني لتوجو:"لاعبونا صغار السن ويفتقدون الخبرة، وخسرنا أمام جزر القمر رغم الأداء الجيد، ونسعى للعودة مرة أخرى أمام منتخب مصر، وسنؤدى المباراة بجدية لتعويض نزيف النقاط، وأنا أعرف نجوم منتخب مصر لإنهم على قمة كرة القدم مثل محمد صلاح ومحمود تريزيجيه وغيرهم، وكنت أتمنى أن يشارك لابا كودجو في هذه المباراة، لكن سنقاتل لتعويض غياب اللاعب".