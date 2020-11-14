الامارات | أسرع رجل في العالم يكشف مفاجأة غير متوقعة عن رونالدو

شكرا لقرائتكم خبر عن أسرع رجل في العالم يكشف مفاجأة غير متوقعة عن رونالدو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف العداء الجامايكي، الأسطورة، يوسين بولت، عن أنه يعتقد أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يتفوق عليه في جانب الركض.



وقال بولت لصحيفة "ماركا" الإسبانية إن لاعب يوفنتوس الإيطالي، من دون شك هو الأسرع في حال دخل الاثنين في سباق سوياً.



وأوضح: "بالنسبة لي، هو رجل يتدرب يومياً ويحافظ على نفسه، هو رياضي رائع".



وأضاف: "رونالدو دوماً ما يكون في القمة بالنسبة إلى لعبة كرة القدم، خصوصاً أنه يعمل بجد وكل تركيز، وأؤمن تماماً أنه أسرع مني".



يذكر أن بولت يحمل الرقم القياسي العالمي لسباق 100 متر مسجلاً زمناً قدره 9.58 ثانية، والأمر نفسه بالنسبة لسباق 200 متر مسجلاً زمناً قدره 19.19 ثانية. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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