الامارات | ليفربول مطمئن لوضع صلاح.. يتواجد في فندق بمعنويات مرتفعة

شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول مطمئن لوضع صلاح.. يتواجد في فندق بمعنويات مرتفعة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد كرة القدم في مصر عمرو الجنايني أن نادي ليفربول الانجليزي مطمئن لحالة نجمه محمد صلاح المصاب بفيروس كورونا المستجد.

وأصيب صلاح، المتوج مع ليفربول بلقب الدوري الانجليزي الموسم الماضي ودوري أبطال أوروبا 2019، بالفيروس عشية مباراة منتخب الفراعنة مع توغو السبت ضمن الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021.

وقال الجنايني الجمعة في حديث لقناة "أم بي سي مصر" إنه "بحسب البروتوكول، أجرينا مسحات لجميع اللاعبين والاداريين الخميس. بعد صدور النتائج الجمعة، تبين إصابة صلاح ولاعبين من توغو".

تابع "أخذنا إجراءات لعمل مسحة ثانية، بحسب بروتوكول المصابين، وذلك في مختبرات رسمية، فتأكدت إصابة صلاح".

وأضاف "في التوقيت عينه، تكلم صلاح مع فريقه الطبي في ليفربول، وكان تقريباً من دون عوارض. يتواجد حالياً في فندق المعسكر معزولاً، وإجراءات وزارة الصحة متبعة بالتنسيق مع الفريق الطبي لليفربول، وهم مطمئنون إلى أن كل الأمور على ما يرام. حالة اللاعب النفسية جيدة جدا".

Advertisements

وكان صلاح (28 عاما) قد حضر حفل زفاف شقيقه نصر فور وصوله إلى القاهرة الاثنين للانضمام إلى معسكر المنتخب، بحسب صور وفيديوهات انتشرت له على وسائل التواصل الاجتماعي ظهر فيها مع كمامة أحياناً ودونها في أحيان أخرى، خصوصاً اثناء التقاط الصور وفي حلقة الرقص.

كما حضر مساء الأربعاء حفل تكريمه من الاتحاد المصري لكرة القدم، بعدما أصبح أول مصري يفوز بلقب الدوري الإنكليزي ودوري أبطال أوروبا.

وعن مشاركته في حفل الاتحاد المصري، أضاف الجنايني "ظهر في الحفل ما لا يزيد عن 5 دقائق، دخل في ممر لوحده، مع احترام التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات. استلم الجائزة بنفسه وحتى المذياع لم يمسكه أحد سواه بحسب متطلبات ليفربول".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news