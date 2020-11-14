شكرا لقرائتكم خبر عن صالح جمعة خلف القضبان 24 ديسمبر المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم لاعب الأهلي صالح جمعة، صباح السبت، طلبًا إلى محكمة جنح القاهرة الجديدة لإعادة محاكمته في الحكم الصادر الثلاثاء الماضي، بحبسه شهرا وكفالة 500 جنيه، بتهمة المشاجرة مع زوجته بمنطقة القاهرة الجديدة، وتم تحديد جلسة 24 ديسمبر المقبل للنظر في الطلب، وطبقا لقانون الإجراءات الجنائية فإن صالح جمعة سيحضر في تلك الجلسة في قفص الاتهام، بعد صدور الحكم عليه في أول درجة.

كانت محكمة جنح القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار على عبدالحميد، قد قررت الثلاثاء قبول استئناف صالح جمعة على حكم حبسه شهرا وكفالة 500 جنيه، بتهمة المشاجرة مع زوجته بمنطقة القاهرة الجديدة، ورفض الموضوع وتأييد حكم أول درجة.

كان لاعب نادي الأهلي قد تشاجر مع زوجته بالتجمع الخامس، وتم تحرير محضر ضده حمل رقم 5045 لسنة 2018 ضرب القاهرة الجديدة، وعرضه على النيابة العامة التي أمرت بإحالته لمحكمة الجنح المختصة.

كانت نيابة قصر النيل قد أمرت بإخلاء سبيل صالح جمعة من ديوان قسم الشرطة بعد تصالح الشاب الذي دهسه بسيارته على كورنيش النيل، بعد أن تصالح لاعب الأهلى مع الشاب في شهر سبتمبر الماضي.

يذكر أن صالح جمعة، لاعب الأهلى، لم يتم إخلاء سبيله من قسم شرطة قصر النيل، بعد قرار نيابة قصر النيل بكفالة 5 آلاف جنيه، وتم ترحيله لنيابة الجيزة، بعدما تم الكشف عليه، وتبين أنه مطلوب على ذمة قضية صدم شاب بسيارته في كورنيش النيل بالجيزة في شهر إبريل الماضى، ما تسبب في إصابة الشاب بكسور وكدمات نتيجة سير صالح جمعة بسرعة كبيرة، كما تبين أن السيارة كانت أيضا ملك شقيقه عبدالله جمعة.

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