شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فاعليات دوري مراكز الشباب بالقلوبية «النسخه الثامنة» غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تنطلق غدا فاعليات دوري مراكز الشباب بالقليوبية في نسخته الثامنة وتقام مباراة الافتتاح يين فريقي بهادة بطل النسخة السابعة واجهور الصغرى على ملعب مركز شباب مدينة قليوب

ويشارك في التصفيات التمهيدية للدوري ٩٦ فريق على مستوى المحافظة ليتنافس ٢٤ فريق للحصول على لقب الدوري في النسخة الثامنة على مستوى المحافظة والتصعيد على مستوى الجمهورية

وتقام فاعليات النسخة الثامنة على ملاعب مركز شباب كفر شكر، مركز شباب مدينة شبين، مركز شباب ميت كنانه، مركز شباب بيجام، مركز شباب قليوب، مركز شباب مدينة الخانكة

جدير بالذكر أن الفرق التي حصدت اللقب في المواسم السابقة ففي الموسم الأول توج فريق مركز شباب بتمدة بطل الدوري، وفي الثاني عرب الصوالحة، والثالث الشموت، والرابع عرب الصوالحة، والخامس جزيرة الاحراز، والسادس الإصلاح الزراعي قليوب، والسابع بهادة.

ينفذ الدوري الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية بوزارة الشباب والرياضة للعام الثامن على التوالي بجميع محافظات الجمهورية برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمود الصبروط، مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، وإشراف محمد عبدالمؤمن وكيل المديرية للشباب والمعتز بالله سليمان مدير إدارة الشباب.

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