شكرا لقرائتكم فخر الدين بن يوسف يغازل جمهور الإسماعيلى بالقميص الصفر قبل التوقيع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل غازل التونسى فخر الدين بن يوسف مهاجم نسور قرطاج جماهير الإسماعيلى عبر حسابه على انستجرام حيث نشر صورته بالقيمص الأصفر وعلق قائلا coming soon ، ويصل اليوم السبت، فخر الدين بن يوسف للأراضى المصرية تمهيدًا لتوقيع عقده الجديد مع الدراويش لمدة موسم آخر، ونجح النادى الإسماعيلى فى الحصول على توقيع التونسى فخر الدين بن يوسف مهاجم الفريق السابق الذى انتهى تعاقده بنهاية الموسم الجارى، ونجحت مساعى إدارة الدراويش فى إعادته مجددًا عن طريق وسيط الصفقة المهندس خالد سليمان الذى لعب دور البطولة فى إقناع اللاعب باستكمال رحلته مع أصحاب الرداء الأصفر، حيث تم الاتفاق بين الطرفين على كل تفاصيل التعاقد وينتظر الحضور للإسماعيلية للانتظام فى مران الدراويش.

ولعب فخر الدين بن يوسف للإسماعيلى منذ يناير الماضى بعدما انضم للدراويش فى صفقة انتقال حر لمدة 6 أشهر، سجل خلالها هدفين فى 4 مباريات بالدورى، ولكن جاءت أزمة جائحة كورونا لتنهى علاقة الطرفين قبل أن تدور مفاوضات للعودة بين اللاعب والنادى الأصفر.

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فى شأن آخر، اقترب النادي الإسماعيلي من إعلان تعاقده مع لؤي عاشور حارس مرمي العربي القطري لمدة خمسة مواسم مقابل 5 ملايين جنيه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم مركز حراسة المرمي بعد فشل مفاوضات التعاقد مع عامر عامر حارس مرمى الإنتاج الحربي بجانب الاستغناء عن محمود عبد المنصف حارس الدراويش منذ أيام قليلة .

فى سياق مختلف، تبذل لجنة التعاقدات بالنادى الإسماعيلى جهوداً مكثفة فى الساعات الأخيرة من أجل إقناع مسئولى بتروجت بتخفيض مطالبهم المادية للاستغناء عن كريم طارق جناح الفريق البترولى، الذى كان معاراً لطلائع الجيش هذا الموسم وتألق بشدة، ويسعى مسئولو الإسماعيلى لإقناع مسئولي بتروجت بالتنازل عن 2 مليون جنيه تمثل فارقا بين عرض القلعة الصفراء ومطالب بتروجت من أجل التعاقد مع كريم طارق فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية، كان الإسماعيلى قد أتم التعاقد مع أرى بابل الجناح الأنجولى من نادى التعاون، وأحمد مصطفى جناح جينت البلجيكى، ورضوان شريفى الظهير الأيسر الجزائرى من اتحاد العاصمة.

وقضى كريم طارق البالغ من العمر 28 عاما الموسم الماضى معارا لصفوف طلائع الجيش، وتألق مع الفريق العسكرى وسجل 7 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة.