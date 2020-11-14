شكرا لقرائتكم شاهد.. لاعبو الأهلي يخضعون لتحاليل طبية شاملة للاطمئنان عليهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أجرى الجهاز الفني ولاعبو الأهلي تحاليل دم كاملة قبل انطلاق المران الجماعي للفريق والذي أقيم عصر اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة، وقام الجميع بإجراء التحاليل الطبية قبل انطلاق المران، على أن تظهر نتيجتها غدا؛ وذلك للاطمئنان على حالتهم الطبية ، ويخوض الأهلي تدريباته على ملعب التتش؛ استعدادا للمرحلة المقبلة؛ وأبرزها مواجهة الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها يوم ٢٧ من الشهر الجاري.

من ناحية أخرى ، يصل المغربي بدر بانون مدافع الأهلي الجديد القاهرة غداً، الأحد، لبدء تجربته مع القلعة الحمراء بشكل رسمي بعد إتمام التعاقد لمدة أربعة مواسم قادماً من نادى الرجاء المغربي مقابل مليوني دولار، وتم تحويل قيمة الصفقة بالكامل دُفعة واحدة للنادى المغربي، والذى أرسل البطاقة الدولية الخاصة باللاعب لاتحاد الكرة.

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الأهلي

وتنازل بدر بانون عن 300 ألف دولار من مستحقاته لدى نادى الرجاء من أجل إتمام صفقة انتقاله للأهلي مؤخراً، بعدما شهدت المفاوضات بعد العراقيل فى اللحظات الأخيرة بين الأهلى والنادى المغربى، فضلاً عن تلقى الرجاء عروضاً مُغرية للغاية من أندية خليجية وتحديداً من الدورى الإماراتى والقطرى حاولت إقناع النادى المغربى بالتراجع عن بيع اللاعب للأهلى وشراءه بمقابل مالى يفوق ما عرضه الأهلى بثلاثة أضعاف، لكن مسئولى القلعة الحمراء حسموا الأمر مُبكراً وأتموا إجراءات ضم اللاعب، بعدما سبق وحصلوا على توقيعه وموافقة رسمية من النادى المغربى بيع اللاعب مقابل مليونى دولار قام الأهلى بتحويلها سريعاً للرجاء لقطع الطريق على أى إغراءات خارجية، قبل أن يُعلن الأهلى مساء أمس الأول، الأربعاء، ضم اللاعب رسمياً لمدة 4 مواسم.

وقال مصدر فى الأهلى، إن بدر بانون وافق على التنازل على 300 ألف دولارأى ما يقرب من 5 ملايين جنيه يستحق صرفها من الرجاء من أجل إتمام الصفقة، موضحاً أن اللاعب كان جاداً وحاسماً فى مسألة اختيار عرض الأهلى رغم الإغراءات الأخرى التى تلقاها من الخليج.