شكرا لقرائتكم طاهر محمد طاهر: شعور الفخر انتابني بمجرد دخولي لملعب التتش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعرب طاهر محمد طاهر، لاعب الأهلي الجديد عن سعادته بالوجود في ملعب التتش بالجزيرة لأول مرة بين زملائه بالفريق، وأضاف: «شعور كبير بالفخر انتابني مع دخولي ملعب التتش والوجود في أكبر نادٍ في مصر وقارة إفريقيا وبطل القرن، مما جعلني في قمة السعادة والحماس للتجربة التي أخوضها مع الفريق من بداية الموسم».

وأشار طاهر إلى أنه كان يتمنى وجوده مع الفريق في المباريات القادمة لكأس مصر، ولكن عدم قيده في القائمة لن يسمح له بالمشاركة، وقال: «تركيزي الآن في إثبات نفسي سريعًا مع الفريق والمنافسة مع زملائي، بما يخدم أهداف النادي، وتحقيق البطولات التي يسعى إليها لإسعاد جماهير النادي العظيمة في كل مكان».

وأكد طاهر أمنيته بالتوفيق لزملائه في نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 27 من الشهر الجاري، وأن تكون البطولة تتويجًا لموسم شاق بذل خلاله الجميع جهدًا كبيرًا.

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وأضاف طاهر: «سأرتدي القميص رقم 27، وهو نفس اليوم الذي تقام فيه مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا نهاية الشهر الجاري، وتابع: أتمنى أن يكون الرقم فأل خير و"بشرة خير" عليَّ وعلى الفريق، وأن يكون كل زملائى الذين يشاركون في أفضل حالاتهم لحصد اللقب»، وأوضح أنه اجتمع مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وبيتسو موسيماني المدير الفني، في جلسات تعارف بينهم اليوم، واستمع لنصائح عديدة من الثنائي لتوضيح أهمية المرحلة المقبلة.

وأضاف: «استمعت بتركيز لكل النصائح والتعليمات، وكلها أمور ليست بجديدة عليَّ، لأني أعرف النادي الأهلي ومبادئه جيدًا، وأتمنى أن أكون موفقًا فيما هو قادم».

وأتم طاهر حديثه بأنه يتمنى أن يكون عند حسن ظن جماهير الأهلي التي طالما دعمته حتى أثناء وجوده بالمقاولون العرب، وأن يكون له دور في التتويج مع الفريق بالبطولات، ويوفق في تقديم أفضل ما لديه. وأشار إلى أنه فى حالة طبية وبدنية جيدة، وسوف يجري أشعة لعرضها على الجهاز الطبي للتأكد من سلامته قبل الانتظام في التدريبات الجماعية.