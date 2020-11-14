شكرا لقرائتكم موسيماني يعقد جلسة خاصة مع طاهر محمد طاهر في الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، جلسة خاصة مع طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق اليوم السبت في مقر النادي بالجزيرة ، واطمأن موسيماني على حالة اللاعب البدنية والطبية، خصوصا بعد الإصابة التي تعرض لها في معسكر المنتخب الوطني ، وتواجد طاهر في ملعب التتش بعد ظهر اليوم؛ للاجتماع بمدير الكرة، والمدير الفني، وتحديد موعد انتظامه في التدريبات الجماعية للفريق.

موسيمانى يستقبل طاهر محمد طاهر

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ويجري طاهر محمد طاهر غدا الأحد؛ للاطمئنان على الإصابة التي أبعدته من معسكر المنتخب الوطني مؤخراً حيث يُجري اللاعب أشعة «سونار» على العضلة الأمامية غدا الأحد؛ للوقوف على حجم الإصابة وتحديد موقفه من المشاركة فى التدريبات، وتقرر أن ينتظم «طاهر» في مران الأهلي بداية من يوم الاثنين المقبل، وفقا للتنسيق الذي جرى بين اللاعب والمدير الفني للفريق بيتسو موسيماني ومدير الكرة سيد عبدالحفيظ.

على الصعيد ذاته ، عقد سيد عبدالحفيظ جلسة اليوم مع طاهر محمد طاهر للاطمئنان على إصابته، والاتفاق على موعد انتظامه في التدريبات، وتحدث «عبدالحفيظ» مع «طاهر» خلال اجتماعه به في أهمية التركيز من اليوم الأول له مع الفريق، وكيفية التعامل مع الضغوط والمتغيرات الدائمة والتي تتطلب التزامه دائما بشخصية الأهلي داخل الملعب وخارجه وغيرها من تعليمات ومبادئ لابد من الإلتزام بها لأنها بمثابة "دستور" الاهلي وعلى جميع اللاعبين الإلتزام بها.

وشدد مدير الكرة بالنادي الأهلي خلال اجتماعه باللاعب على ثقته، وثقة الجهاز الفني فيه؛ لتقديم مستوى مميز وثابت مع الفريق، وأن يكون له دور مع زملائه في التتويج بالبطولات وإسعاد جماهير الأهلي.

وحرص «طاهر» على التواجد في مقر النادي بالجزيرة؛ للاجتماع بالمدير الفني للفريق، بيتسو موسيماني، وسيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي. وتعاقد النادي الأهلي مع طاهر محمد طاهر من نادي المقاولون العرب لمدة خمسة مواسم في تعاقد يبدأ من الموسم المقبل.