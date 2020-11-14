شكرا لقرائتكم سيد عبد الحفيظ عن إصابة محمود وحيد: ثقل في العضلة الخلفية وغير مزعجة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، إن محمود وحيد، لاعب الفريق، أجرى فحصًا طبيًّا قبل انطلاق المران الجماعي للفريق، الذي أقيم عصر اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة، أثبت إصابته بثقل في العضلة الخلفية ، موضحاً إن اللاعب أدى جلسة علاج طبيعي وتأهيلي في الجيم، وإصابته غير مزعجة، وسوف ينضم إلى التدريبات الجماعية للفريق بشكل منتظم عقب زوال آلام الخلفية.

فيما كشف سيد عبد الحفيظ، أن محمود كهربا وصالح جمعة، لاعبى الفريق، حصلا على إذن مسبق للغياب عن المران الجماعى للفريق، الذى أقيم عصر اليوم، السبت، على ملعب التتش بالجزيرة، وأوضح مدير الكرة أن صالح وكهربا حصلا على إذن بشكل منفرد للغياب عن المران اليوم لأسباب خاصة وشخصية تم إخطاره بها.

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وعقد بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، جلسة مع جهازه المعاون على هامش مران الفريق عصر اليوم، شهدت الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير للمرحلة المقبلة، كما عقد موسيمانى محاضرة نظرية مع اللاعبين قبل انطلاق المران وشهدت المحاضرة الحديث عن الوحدات التدريبية التى سيخضع لها الفريق فى مران اليوم، وتناقش المدير الفنى أيضاً مع سيد عبد الحفيظ من أجل الاطمئنان على بعض الأمور الإدارية الخاصة بفريق الأهلي.

ويخوض الأهلي تدريباته على ملعب التتش، استعدادًا للمرحلة المقبلة، وأبرزها مواجهة الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها يوم ٢٧ من الشهر الجاري.