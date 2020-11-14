شكرا لقرائتكم البدري يحاضر لاعبي المنتخب قبل مواجهة توجو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ألقى حسام البدرى المدير الفني لمنتخب مصر، محاضرة أخيرة على لاعبي الفريق قبل مواجهة توجو في الجولة الثالثة لتصفيات أمم أفريقيا والتي تقام في التاسعة مساء اليوم على ملعب ستاد القاهرة الدولى. وتحدث البدري في المحاضرة عن طريقة لعب توجو مع توضيح مواطن القوة والضعف وكيفية استغلالها من جانب لاعبي منتخب مصر.

وتقام مباراة منتخب مصر أمام منتخب توجو فى التاسعة مساء اليوم، السبت، باستاد القاهرة فى الجولة الثالثة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2022 ، بدون حكام var ، وبعدما أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مسبقاً وجود تقنية حكم الفيديو var فى الأدوار النهائية للبطولات الأفريقية.

وأسند الاتحاد الأفريقي مباراة مصر وتوجو للحكم الرواندي لويس هاكيز مانا، يعاونه ديودون موتيومانا وامبروسي هاكيز مانا، و حكم رابع جيان كلود ابشمواي.

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ويبحث منتخب مصر، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بأمم أفريقيا برصيد سبعة ألقاب، عن انتصاره الأول فى المجموعة بعد تعادله مع كينيا وجزر القمر في أول جولتين، ليحتل المركز الثالث في ترتيب المجموعة السابعة.

من ناحية أخرى، تم اجراء مسحة ثانية لمحمد صلاح نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي وأظهرت النتيجة إيجابية الحالة بإصابة النجم الكبير بفيروس كورونا وجاري اتخاذ كافة الاجراءات الخاصة بذلك واتباع البروتوكول الطبي العالمي اللازم للحالة بمعرفة الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد والدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب الوطني. وكانت المسحة الأولى قد ظهرت نتيجتها إيجابية، إلا أن الاتحاد المصري لكرة القدم قرر اجراء مسحة ثانية للتأكد من الإصابة، حيث تلقى حالة إصابة النجم الكبير اهتماما كبيرا من الاتحاد على جميع المستويات.

ويتمتع نجم مصر بروح معنوية عالية اضافة إلى أن أيا من عوارض الإصابة المعتادة لم تظهر عليه، فيما تم تجهيز غرفة خاصة بالعزل وغرفة أخرى لمتابعته طبيا، في الوقت الذي يتواصل فيه طبيب المنتخب الدكتور محمد أبو العلا مع الدكتور كيم موكسن رئيس الجهاز الطبي لنادي ليفربول للمتابعة والتنسيق أولا بأول.