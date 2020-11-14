شكرا لقرائتكم مباراة مصر وتوجو فى تصفيات أمم أفريقيا بدون حكام var ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقام مباراة منتخب مصر أمام منتخب توجو المقرر لها التاسعة مساء اليوم السبت فى استاد القاهرة في الجولة الثالثة من تصفيات كأس الأمم الافريقية 2022 ، بدون حكام var ، وأن الاتحاد الأفريقي كاف قد أعلن مسبقا وجود تقنية حكم الفيديو var في الأدوار النهائية للبطولات الأفريقية.

أسند الاتحاد الأفريقي مباراة مصر و توجو إلى الحكم الرواندي لويس هاكيز مانا ، يعاونه ديودون موتيومانا و امبروسي هاكيز مانا ، و حكم رابع جيان كلود ابشمواي.

ويبحث منتخب مصر، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بأمم أفريقيا برصيد سبعة ألقاب، عن انتصاره الأول في المجموعة بعد تعادله مع كينيا وجزر القمر في أول جولتين، ليحتل المركز الثالث في ترتيب المجموعة السابعة.

وخاض حسام البدري المدير الفني للمنتخب 4 مباريات مع الفراعنة منذ توليه المسئولية في 19 سبتمبر 2019 عقب إقالة المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني السابق، منهما مباراتين وديتين قبل بداية مشوار التصفيات، لم يحقق خلالها أي فوز منذ ما يقارب 422 يوماً بما يعادل عاماً وشهر وثلاثة أسابيع وخمسة أيام.

رغم البداية غير المتوقعة لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام البدرى، فى تصفيات بطولة أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون، والتعادل أمام كينيا وجزر القمر، إلا أن فرص الفراعنة قوية جدا فى التأهل، لاسيما أنه يصعد المنتخبان صاحبا المركزين الأول والثانى من كل مجموعته وهو ما يسهل مهمة الفراعنة.

وتحتل جزر القمر قمة المجموعة السابعة برصيد 4 نقاط وكينيا فى المركز الثاني برصيد نقطتين ومنتخب مصر فى المركز الثالث بنفس الرصيد وتوجو فى المركز الرابع والأخير بنقطة واحدة.

ونرصد كشف حساب البدرى مع الفراعنة منذ توليه المسئولية الفنية للمنتخب ..



مصر 0-1 بتسوانا

أولى مواجهات حسام البدري المدير الفني مع الفراعنة، كانت ضد منتخب بتسوانا، وديا وفاز بهدف دون رد.



مصر 0-1 ليبيريا

كانت مواجهة ليبيريا، هي ثاني مباريات حسام البدري مع الفراعنة والودية الثانية، ويحقق أيضا الفوز بهدف دون رد.



مصر 1-1 كينيا

افتتح حسام البدري أولى مبارياته الرسمية أمام منتخب كينيا، والتي أقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية الخميس الماضي، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ضمن مباريات الجولة الأولى للتصفيات الإفريقية.



جزر القمر 0-0 مصر

لعب حسام البدري ثاني مبارياته الرسمية مع المنتخب الوطني، ضد جزر القمر والتي أقيمت في نوفمبر الماضى على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة الثانية للتصفيات الإفريقية وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وحقق حسام البدرى 10 بطولات خلال مسيرته التدريبية، سواء على المستوى المحلى أو الأفريقى منهم 9 بطولات مع الأهلى وبطولة وحيدة مع المريخ السودانى، وحصد البدرى مع الأهلى الدورى العام ثلاث مرات، بطولة دورى أبطال أفريقيا مرة واحدة، كأس السوبر الأفريقى مرة، وكأس السوبر المحلى 3 مرات، وكأس مصر مرة، بجانب الدورى السودانى مع المريخ، وحقق البدرى 7 بطولات محلية مع الأهلى هى الدورى 3 مرات والسوبر 3 مرات وكأس مصر مرة، بينما حقق البدرى بطولتين قاريتين وهى دورى الأبطال "مرة" وكأس السوبر الأفريقى "مرة" والدورى السودانى "مرة".

وفي عام 2013، أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن تولي حسام البدري منصب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي استعدادًا لتصفيات أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، وقاد البدري المنتخب الأوليمبي للتأهل لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة لعام 2015، التي تؤهل المنتخبات صاحبة المراكز الثلاثة الأولى للأولمبياد، ولكن المنتخب ودع البطولة من دورها الأول ، وفى 2019 تولي حسام البدري مسئولية تدريب منتخب مصر الأول.