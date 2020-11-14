شكرا لقرائتكم طاهر محمد طاهر يرتدي القميص رقم 27 مع الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
طاهر محمد طاهر تقرر أن يرتدي القميص رقم 27 في صفوف الاهلي ، بداية من الموسم المقبل، وذلك بعد التنسيق مع الكابتن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، في الجلسة التي جمعتهما اليوم السبت في مقر النادي بالجزيرة.
وحرص طاهر على الوجود في مقر النادي بالجزيرة للاجتماع بالمدير الفني للفريق بيتسو موسيماني، والكابتن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، لتحديد موعد انتظامه في التدريبات.
وتعاقد النادي الأهلي مع طاهر محمد طاهر من نادي المقاولون العرب، ليبدأ مشواره مع الأهلي بداية من الموسم المقبل.
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