شكرا لقرائتكم أشعة "سونار" لـ طاهر محمد طاهر فى الأهلي.. واللاعب يظهر في المران الاثنين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل جري طاهر محمد طاهر، لاعب الأهلي الجديد أشعة «سونار» غدا الأحد؛ للاطمئنان على الإصابة التي أبعدته من معسكر المنتخب الوطني مؤخراً حيث يُجري اللاعب أشعة «سونار» على العضلة الأمامية غدا الأحد؛ للوقوف على حجم الإصابة وتحديد موقفه من المشاركة فى التدريبات، وتقرر أن ينتظم «طاهر» في مران الأهلي بداية من يوم الاثنين المقبل، وفقا للتنسيق الذي جرى بين اللاعب والمدير الفني للفريق بيتسو موسيماني ومدير الكرة سيد عبدالحفيظ.
على الصعيد ذاته ، عقد سيد عبدالحفيظ جلسة اليوم مع طاهر محمد طاهر للاطمئنان على إصابته، والاتفاق على موعد انتظامه في التدريبات، وتحدث «عبدالحفيظ» مع «طاهر» خلال اجتماعه به في أهمية التركيز من اليوم الأول له مع الفريق، وكيفية التعامل مع الضغوط والمتغيرات الدائمة والتي تتطلب التزامه دائما بشخصية الأهلي داخل الملعب وخارجه وغيرها من تعليمات ومبادئ لابد من الإلتزام بها لأنها بمثابة "دستور" الاهلي وعلى جميع اللاعبين الإلتزام بها.
وشدد مدير الكرة بالنادي الأهلي خلال اجتماعه باللاعب على ثقته، وثقة الجهاز الفني فيه؛ لتقديم مستوى مميز وثابت مع الفريق، وأن يكون له دور مع زملائه في التتويج بالبطولات وإسعاد جماهير الأهلي.
وحرص «طاهر» على التواجد في مقر النادي بالجزيرة؛ للاجتماع بالمدير الفني للفريق، بيتسو موسيماني، وسيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي. وتعاقد النادي الأهلي مع طاهر محمد طاهر من نادي المقاولون العرب لمدة خمسة مواسم في تعاقد يبدأ من الموسم المقبل.
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