شكرا لقرائتكم سيد عبد الحفيظ عن غياب صالح جمعة وكهربا بمران الأهلي: حصلا على إذن مسبق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إن محمود كهربا وصالح جمعة، لاعبي الفريق حصلا على إذن مسبق للغياب عن المران الجماعي للفريق، الذي أقيم عصر اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة ، وأوضح مدير الكرة أن صالح وكهربا حصلا على إذن بشكل منفرد للغياب عن المران اليوم لأسباب خاصة وشخصية تم إخطاره بها.

وعقد بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي جلسة مع جهازه المعاون علي هامش مران الفريق عصر اليوم ، شهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير للمرحلة المقبلة ، كما عقد موسيماني محاضرة نظرية مع اللاعبين قبل انطلاق المران وشهدت المحاضرة الحديث عن الوحدات التدريبية التي سيخضع لها الفريق في مران اليوم ، وتناقش المدير الفني أيضاً مع سيد عبد الحفيظ من أجل الاطمئنان علي بعض الأمور الإدارية الخاصة بفريق الاهلي.