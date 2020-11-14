شكرا لقرائتكم مباراة مصر وتوجو .. تعرف على ترتيب المنتخبان أفريقيا وعالميا قبل موقعة الليلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يسعى منتخب مصر لتحقيق أول فوز له فى تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2022 عندما يستضيف نظيره التوجولى فى التاسعة مساء، السبت، باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة السابعة.

ويخوض المنتخبان لقاء آخر فى الجولة الرابعة مساء الثلاثاء المقبل بالعاصمة لومى فى المجموعة التى حافظ منتخب جزر القمر على صدارتها برصيد 5 نقاط بعد تعادله خارج أرضه مع نظيره الكينى بهدف لمثله مساء الأربعاء الماضى.

يحتل منتخب مصر المركز السابع أفريقياً والـ 52 عالمياً برصيد 1420 نقطة ، بينما منتخب توجو فى المركز الرابع والثلاثين أفريقياً والـ 126 عالمياً برصيد 1127 نقطة.

ويتسلح حسام البدرى بالقوة الضاربة قبل مواجهة توجو، وعلى رأسهم الرباعى المحترف في الخارج وهم ومحمد الننى وأحمد حجازى ومحمود تريزيجيه وأحمد حسن كوكا، كما استعان البدرى ببعض لاعبى المنتخب الأولمبى على رأسهم مصطفى محمد ورمضان صبحى وأحمد أبو الفتوح والذين غابوا أيضا عن مباراتىّ كينيا وجزر القمر بسبب مشاركتهم في مباريات بطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة التي كانت تقام في مصر ونجح الفراعنة في التتويج بها والتأهل لأولمبياد طوكيو 2021.

وشهد معسكر المنتخب خلال الأيام الماضية حالة من الجدية والتركيز الشديد في ظل رغبة جميع اللاعبين في المشاركة أمام توجو ولحجز مكان أساسى في التشكيل الذى سيخوض به الفراعنة اللقاء، وهو ما جعل البدرى وجهازه يعيشون في حالة من الحيرة اللذيذة قبل اختيار التشكيل النهائي.