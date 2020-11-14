شكرا لقرائتكم سيد عبد الحفيظ يجتمع مع طاهر محمد طاهر فى الأهلي.. اعرف التفاصيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، جلسة اليوم مع طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق والمنضم حديثا من المقاولون العرب ، وحرص عبدالحفيظ على الاجتماع باللاعب، للاطمئنان على إصابته، والاتفاق على موعد انتظامه في التدريبات، وتحدث «عبدالحفيظ» مع «طاهر» خلال اجتماعه به في أهمية التركيز من اليوم الأول له مع الفريق، وكيفية التعامل مع الضغوط والمتغيرات الدائمة والتي تتطلب التزامه دائما بشخصية الأهلي داخل الملعب وخارجه وغيرها من تعليمات ومبادئ لابد من الإلتزام بها لأنها بمثابة "دستور" الاهلي وعلى جميع اللاعبين الإلتزام بها.

وشدد مدير الكرة بالنادي الأهلي خلال اجتماعه باللاعب على ثقته، وثقة الجهاز الفني فيه؛ لتقديم مستوى مميز وثابت مع الفريق، وأن يكون له دور مع زملائه في التتويج بالبطولات وإسعاد جماهير الأهلي.

وحرص «طاهر» على التواجد في مقر النادي بالجزيرة؛ للاجتماع بالمدير الفني للفريق، بيتسو موسيماني، وسيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي. وتعاقد النادي الأهلي مع طاهر محمد طاهر من نادي المقاولون العرب لمدة خمسة مواسم في تعاقد يبدأ من الموسم المقبل.