شكرا لقرائتكم مباراة مصر وتوجو .. نتائج الفراعنة في غياب محمد صلاح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تترقب جماهير الكرة المصرية مباراة مصر وتوجو المقرر لها التاسعة من مساء اليوم ،السبت، بإستاد القاهرة ضمن منافسات تصفيات أمم أفريقيا (الكاميرون 2022) خاصة في ظل الأجواء التى تقام فيها المباراة بعد إصابة محمد صلاح نجم المنتخب الأول بفيروس كورونا وغيابه عن مباراة الليلة وكذلك المباراة الثانية أماك توجو الثلاثاء المقبل بتوجو في التصفيات ذاتها.

عدم مشاركة محمد صلاح الذي يُعد واحداً من أهم نجوم الكرة العالمية خلال السنوات الأخيرة جعلت الجميع يسترجع مباريات الفراعنة في غياب الفرعون صلاح وما حققه المنتخب الوطني الأول بدون "مو" وهو ما نرصده في سياق التقرير التالي:

استهل منتخب مصر في مشوار في تصفيات أفريقيا المقبلة بخوض مباراتي جزر القمر بملعبها وكينيا ببرج العرب وتعادل في الأولى سلبياً وفي الثانية تعادل بهدف لمثله وغاب صلاح عن مباراتي كينيا وجزر القمر لأصابته في الكاحل وقتها.

محمد صلاح بدأ مشواره الدولي مع الفراعنة في سبتمبر عام 2011 ولعب منتخب مصر 9 مباريات ويستعد لخوض المباراة العاشرة الليلة بدون نجمه العالمي.

خاض الفرعون المصري 52 مباراة رسمية على الصعيد الدولي وخسر الفراعنة خارج ملعبه بهدف نظيف أمام نظيره التشادي في الرابع عشر من نوفمبر عام 2018 قبل يفوز برباعية نظيفة في العودة ويتأهل إلى المرحلة النهائية من تصفيات المونديال.

وفي نوفمبر 2017 لعب المنتخب المصري أمام مضيفه الغاني بدون الفرعون صلاح بعد ضمان التأهل لنهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، وانتهت المواجهة بالتعادل بهدف لكل منتخب.

وغاب صلاح عن المواجهة المونديالية الأولى للفراعنة أمام أوروجواي، في الخامس عشر من شهر يونيو عام 2018 بعدما تعرض لإصابة في الكتف خلال نهائي دوري أبطال أوروبا، وخسر المنتخب المصري المواجهة بهدف نظيف.

في أكتوبر 2018 غاب صلاح عن المنتخب المصري خلال مواجهته خارج ملعبه أمام إيسواتيني، بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019، وفاز المنتخب المصري بثنائية نظيفة، قبل أن يغيب للراحة عن مواجهة النيجر في الثالث والعشرين من مارس عام 2019، ضمن التصفيات ذاتها، بعدما ضمن المنتخب المصري الظهور في البطولة.

خلال تسع مواجهات لعبها المنتخب المصري بدون صلاح حقق المنتخب فوزين فقط على منتخبي تشاد وإيسواتيني، وتعادل في خمس مواجهات مواجهات أمام غانا، النيجر وجزر القمر وكينيا "مرتين" وخسر أمام تشاد وأوروجواي.