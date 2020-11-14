كورونا يبعد صلاح عن منتخب مصر 625 يوما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

تسببت إصابة الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، بفيروس كورونا في غيابه عن مواجهتي توجو اليوم السبت والثلاثاء المقبل في الجولتين الثالثة والرابعة لتصفيات كأس أمم إفريقيا التي ستقام في الكاميرون مطلع عام 2022.

وأكد الاتحاد المصري لكرة القدم، في بيان رسمي أمس الجمعة، إصابة صلاح بفيروس كورونا بعد إجراء المسحة الطبية الثانية له خلال تواجده في معسكر المنتخب، وجائت النتيجة إيجابية مرتين، ليتأكد غيابه عن مواجهتي توجو ذهابا وإيابا.

وكان نجم ليفربول خاض مباراته الأخيرة مع منتخب مصر يوم 6 يوليو 2019 حين ودع الفراعنة بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 التي أقيمت في مصر من دور الـ16 على يد جنوب إفريقيا بهدف نظيف، ولم يخض أي مواجهة دولية بعدها.

وكان صلاح انضم إلى معسكر المنتخب في شهر نوفمبر الماضي، لكنه لم يشارك في التدريبات بسبب الإصابة التي أبعدته عن خوض مواجهتي مصر ضد كينيا وجزر القمر في الجولتين الأولى والثانية لتصفيات أمم إفريقيا، اللتان انتهتا بالتعادل.

وبالتالي سيتسبب غياب محمد صلاح عن مواجهتي توجو بسبب كورونا في ابتعاده عن منتخب مصر لمدة تزيد عن عام وثمانية أشهر وتحديدا 625 يوما، خاصةً أن الأجندة الدولية المقبلة ستكون خلال الفترة من 22 حتى مارس 2021.

وسيخوض المنتخب بعد أربعة أشهر الجولتين الخامسة والسادسة من تصفيات أمم إفريقيا، حيث سيواجه كينيا خارج مصر قبل أن يستضيف جزر القمر بختام منافسات التصفيات لتحديد صاحبي المركزين الأول والثاني للمجموعة السابعة.

ويبحث منتخب مصر، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بأمم أفريقيا برصيد سبعة ألقاب، عن انتصاره الأول في تصفيات أمم إفريقيا بعد تعادله مع كينيا وجزر القمر في أول جولتين، ليحتل المركز الثالث في ترتيب المجموعة السابعة.

وكان المنتخب يعول على صلاح لتحقيق أول ثلاث نقاط له في التصفيات والعودة إلى صدارة المجموعة، في الوقت الذي كان يبحث فيه صاحب الـ28 عاما عن تحقيق إنجاز شخصي في الظهور الأول له تحت قيادة المدير الفني حسام البدري.

وسيتأجل الرقم القياسي الذي يسعى محمد صلاح إلى اللحاق به شهر مارس المقبل في مواجهتي كينيا وجزر القمر بآخر جولتين للتصفيات، حيث يفصله هدف وحيد عن احتلال الوصافة التاريخية لقائمة هدافي منتخب مصر على مدار التاريخ.

ويحتل صلاح حاليا المركز الثالث في قائمة هدافي مصر عبر التاريخ برصيد 41 هدفا، بفارق هدف وحيد خلف حسن الشاذلي (42 هدفا)، في القائمة التي يتربع على عرشها الأسطورة حسام حسن صاحب الرقم القياسي برصيد 69 هدفا.