الخليج 365 يتتبع .. أين ذهب صلاح قبل إعلان إصابته بكورونا ومتى ظهرت عليه الأعراض؟ (خريطة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

أعلن عمرو الجانيني رئيس اللجنة الخماسية المشكلة لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم إصابة محمد صلاح نجم الفراعنة وليفربول الإنجليزي بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) بعد نتيجة الفحص بواسطة المسحة الطبية والتي أجراها اللاعب المصري أمس الجمعة.

وأثبت الفحوصات الطبية التي أجراها صلاح إصابته بكوفيد -19 ليعزل النجم المصري داخل فندق إقامة المنتخب في التجمع الخامس.

وتردد صلاح على خمسة أماكن منذ وصول إلي القاهرة في التاسعة من مساء الأثنين الماضي، فكانت نقطة الإنطلاق من مطار القاهرة وتحديداً قاعة كبار الزوار مروراً بالقاعة التي شهدت الإحتفال بشقيقه ومنزله في القاهرة فيما تكرر وجود الملك المصري في ستاد القاهرة ومقر معسكر المنتخب .

ووفقاً مصدر تحدث لمصراوي فإن تدريب الأربعاء الماضي في ستاد القاهرة شهد حضوراً غير معتاد ومنهم من طلب التصوير مع صلاح بخلاف التدريبين الأخرين.

وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن هويته أن بعض الأعراض البسيطة ظهرت على مو صباح أمس الجمعة وقبل خضوعه للمسحة واقتصرت فقط على حالة إرهاق واحتقان بسيط في الزور لتثبت المسحة التي أجراها صباح الجمعة إصابته قبل أن يخضع لمسحة أخرى.

وأظهرت نتيجة المسحة الطبية التي أجراها أفراد منتخب مصر سلامتههم بالكامل من الفيروس بخلاف صلاح الحالة الإيجابية الوحيدة حتى الأن بين صفوف الفراعنة

وتوضح الخريطة المرفقة الأماكن التي تردد عليها خلال وجوده بالقاهرة حتى إعلان إصابته أمس الجمعة :