"تم توقيع العقود".. صفقة تبادلية بين الأهلي وبيراميدز (خاص)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ريهام حمدي:
كشف مصدر مسؤول عن وصول الأهلي وبيراميدز لاتفاق نهائي بشأن صفقة تبادلية بين الناديين، طرفها من القلعة الحمراء أحمد الشيخ، ومحمد فاروق من بيراميدز.
وقال المصدر في تصريحاته لمصراوي "الاتفاق تم بشكل نهائي، أحمد الشيخ إلى بيراميدز، ومحمد فاروق للنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية".
وتابع "تم توقيع العقود أول أمس الخميس والاتفاق على كافة الأمور المتعلقة بالصفقة".
واختتم "الإعلان الرسمي عن الصفقة سيكون بعد نهائي دوري أبطال أفريقيا".
ويستعد الأهلي لخوض نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الزمالك يوم 27 نوفمبر الجاري.
يُذكر أن الأهلي سبق وحسم تعاقده مع طاهر محمد طاهر والمغربي بدر بانون مدافع الرجاء المغربي، بينما أعلن بيراميدز تعاقده مع رمضان صبحي وشريف إكرامي وأحمد فتحي وكذلك محمود وادي.
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