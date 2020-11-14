جلسة مع موسيماني وموعد الانضمام للتدريبات.. تفاصيل الظهور الأول لطاهر في الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن

عقد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، جلسة اليوم مع طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق الأول والمنضم حديثا من المقاولون العرب.

وحرص عبدالحفيظ على الاجتماع باللاعب؛ للاطمئنان على إصابته، والاتفاق على موعد انتظامه في التدريبات.

وتحدث عبدالحفيظ مع طاهر خلال اجتماعه به في أهمية التركيز من اليوم الأول له مع الفريق، وكيفية التعامل مع الضغوط والمتغيرات الدائمة والتي تتطلب التزامه دائما بشخصية الأهلي داخل الملعب وخارجه.

وشدد مدير الكرة بالنادي الأهلي خلال اجتماعه باللاعب على ثقته، وثقة الجهاز الفني فيه؛ لتقديم مستوى مميز وثابت مع الفريق، وأن يكون له دور مع زملائه في التتويج بالبطولات وإسعاد جماهير الأهلي.

وحرص طاهر على التواجد في مقر النادي بالجزيرة؛ للاجتماع بالمدير الفني للفريق، بيتسو موسيماني وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي.

وعقد بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، جلسة خاصة مع طاهر اليوم السبت في مقر النادي بالجزيرة، واطمأن موسيماني ع على حالة اللاعب البدنية والطبية، خصوصا بعد الإصابة التي تعرض لها في معسكر المنتخب الوطني.

ويجري طاهر أشعة «سونار» غدا الأحد؛ للاطمئنان على الإصابة التي أبعدته من معسكر المنتخب الوطني مؤخرا، ويجري طاهر أشعة «سونار» على العضلة الأمامية غدا الأحد؛ للوقوف على حجم الإصابة وتحديد موقفه من المشاركة فى التدريبات.

وتقرر أن ينتظم طاهر في مران الأهلي بداية من يوم الاثنين المقبل، وفقا للتنسيق الذي جرى بين اللاعب والمدير الفني للفريق بيتسو موسيماني ومدير الكرة سيد عبدالحفيظ بعد اجتماعه بهما اليوم.

وتعاقد النادي الأهلي مع طاهر محمد طاهر من نادي المقاولون العرب في تعاقد يبدأ من الموسم المقبل.