محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن
عقد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، جلسة اليوم مع طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق الأول والمنضم حديثا من المقاولون العرب.
وحرص عبدالحفيظ على الاجتماع باللاعب؛ للاطمئنان على إصابته، والاتفاق على موعد انتظامه في التدريبات.
وتحدث عبدالحفيظ مع طاهر خلال اجتماعه به في أهمية التركيز من اليوم الأول له مع الفريق، وكيفية التعامل مع الضغوط والمتغيرات الدائمة والتي تتطلب التزامه دائما بشخصية الأهلي داخل الملعب وخارجه.
وشدد مدير الكرة بالنادي الأهلي خلال اجتماعه باللاعب على ثقته، وثقة الجهاز الفني فيه؛ لتقديم مستوى مميز وثابت مع الفريق، وأن يكون له دور مع زملائه في التتويج بالبطولات وإسعاد جماهير الأهلي.
وحرص طاهر على التواجد في مقر النادي بالجزيرة؛ للاجتماع بالمدير الفني للفريق، بيتسو موسيماني وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي.
وعقد بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، جلسة خاصة مع طاهر اليوم السبت في مقر النادي بالجزيرة، واطمأن موسيماني ع على حالة اللاعب البدنية والطبية، خصوصا بعد الإصابة التي تعرض لها في معسكر المنتخب الوطني.
ويجري طاهر أشعة «سونار» غدا الأحد؛ للاطمئنان على الإصابة التي أبعدته من معسكر المنتخب الوطني مؤخرا، ويجري طاهر أشعة «سونار» على العضلة الأمامية غدا الأحد؛ للوقوف على حجم الإصابة وتحديد موقفه من المشاركة فى التدريبات.
وتقرر أن ينتظم طاهر في مران الأهلي بداية من يوم الاثنين المقبل، وفقا للتنسيق الذي جرى بين اللاعب والمدير الفني للفريق بيتسو موسيماني ومدير الكرة سيد عبدالحفيظ بعد اجتماعه بهما اليوم.
وتعاقد النادي الأهلي مع طاهر محمد طاهر من نادي المقاولون العرب في تعاقد يبدأ من الموسم المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر جلسة مع موسيماني وموعد الانضمام للتدريبات.. تفاصيل الظهور الأول لطاهر في الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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