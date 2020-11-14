وائل جمعة يتحدث عن.. تفكيره في التدريب.. والمهاجم الذي كان يقلقه في تونس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال وائل جمعة، لاعب الأهلي والمنتخب الوطني، إنه حصل على كافة الرخص التدريبية التي تسمح له بالتدريب خلال فترة عمله كمحلل للمباريات.

وأضاف جمعة، في تصريحات لإذاعة IFM التونسية:"انتظر فقط الفرصة المناسبة ليكون لي دوراً فنياً وإدارياً، وبإذن الله الظروف تساعد ونجد الفرصة المناسبة، وأشعر بالارتياح في عملي الحالي وأنتظر ما ستُسفر عنه الأمور بعد كأس العالم لكن أنا جاهز للعمل فنياً أو إدارياً".

ورد مدافع الأهلي السابق عن المهاجم التونسي الذي كان يقلقه، بالإشارة إلى يوسف المساكني، مُعللًا ذلك بـ:"أحد أفضل اللاعبين في تونس؛ خاصة عندما يكون في لياقته الفنية والبدنية".

وتطرق جمعة للنهائيات التي يتوّج بها الأهلي على حساب الفرق التونسية، بقوله:"نهائي 2006 هو أعظم ذكرى لنهائي وبطولة للهدف والأجواء حينها لكن 2012 هو الأفضل بالنسبة لي والأندية التونسية كانت هذه الفترة بوابتنا للتتويج وهذا يدل على قوتها لوصولها معنا للنهائيات".

وأتم جمعة حديثه بالإشارة إلى أنه لا يخشى المهاجم الذي يتحرك خارج منطقة الجزاء بشكل عرضي، لذا كان أينرامو من أخطر المهاجمين الذين واجهم مع الفرق التونسية لأنه يهاجم على المرمى مباشرة.