بث مباشر لمباراة مصر وتوجو اليوم السبت 14-11-2020 بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية

يقدكم الوفد خدمة البث المباشر من خلال كورة وملاعب لمباراة منتخب مصر وتوجو في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

بث مباشر لمباراة منتخب مصر وتوجو

وتقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً على ملعب القاهرة الدولي .

بث مباشر لمباراة منتخب مصر وتوجو

وتنقل المباراة عبر قناة بين أسبورت مالكة حقوق البث في الشرق الأوسط، وبالتحديد عبر قناة beIN Sports HD 7.

بث مباشر لمباراة منتخب مصر وتوجو

ويغييب عن منتخب مصر اليوم، الدولي محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي، بعد تأكد إصابته بفيروس

كورونا ، بالإضافة إلى محمد حمدي، لاعب بيراميدز الذي تم استبعاده من معسكر المنتخب عقب إصابته.

بث مباشر لمباراة منتخب مصر وتوجو

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أيمن أشرف - محمود الونش - أحمد حجازي - محمد هاني.

خط الوسط: المفاضلة بين طارق حامد وعمرو السولية بجانب محمد النني، وأمامهم الثلاثي عبد الله السعيد – تريزيجيه – أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

بث مباشر لمباراة منتخب مصر وتوجو

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة السابعة التي تضم إلى جواره منتخبات جزر القمر وكينيا وتوجو، حيث سبق وأن حصد الفراعنة نقطتين فقط في الجولتين الأولى والثانية من التصفيات.

بث مباشر لمباراة منتخب مصر وتوجو

ويتصدر منتخب جزر القمر المجموعة السابعة برصيد 5 نقاط، فيما يحتل منتخب كينيا المركز الثاني برصيد 3 نقاط، ومصر في المركز الثالث برصيد نقطتين، فيما يتذيل منتخب توجو الترتيب برصيد نقطة واحدة.