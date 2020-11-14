شاهد بث مباشر لمباراة مصر وتوجو بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية دون تقطيع

يقدكم الوفد خدمة البث المباشر لمباراة منتخب مصر وتوجو في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

بث مباشر لمباراة منتخب مصر وتوجو

وتقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً على ملعب القاهرة الدولي .

بث مباشر لمباراة منتخب مصر وتوجو

وتنقل المباراة عبر قناة بين أسبورت مالكة حقوق البث في الشرق الأوسط، وبالتحديد عبر قناة beIN Sports HD 7.

بث مباشر لمباراة منتخب مصر وتوجو

وتبدو أهمية وصعوبة المباراة من واقع المسيرة المتعثرة للفراعنة، حيث يحتل منتخب مصر المركز الثالث في المجموعة السابعة برصيد نقطتين ، بينما يتصدر منتخب جزر القمر جدول ترتيب المجموعة برصيد 5 نقاط، ويأتى كينيا وصيفًا برصيد 3 نقاط، بينما يأتى منتخب توجو فى المركز الرابع والأخير برصيد نقطة واحدة.

بث مباشر لمباراة منتخب مصر وتوجو

يدخل منتخب مصر مباراة الليلة ولا بديل أمامه عن الفوز خاصة وأن المنتخب صدم الجماهير بتعادلين في الجولتين الأولى والثانية أمام كينيا وجزر القمر، لذا يتمسك حسام البدرى بضرورة الفوز في مباراة اليوم وبعدد كبير من الأهداف حتى يتصدر الفراعنة المجموعة بعد الجولة الثالثة خاصة بعد تعادل كينيا وجزر القمر

في نفس الجولة وهو ما يعطى الفراعنة فرصة اعتلاء قمة المجموعة في حالة الفوز بعدد وافر من الأهداف.

بث مباشر لمباراة منتخب مصر وتوجو

ويتسلح حسام البدرى بالقوة الضاربة قبل مواجهة توجو، وعلى رأسهم الخماسى المحترف في الخارج وهم ومحمد الننى وأحمد حجازى ومحمود تريزيجيه وأحمد حسن كوكا، كما استعان البدرى ببعض لاعبى المنتخب الأولمبى على رأسهم مصطفى محمد ورمضان صبحى وأحمد أبو الفتوح والذين غابوا أيضا عن مباراتىّ كينيا وجزر القمر بسبب مشاركتهم في مباريات بطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة التي كانت تقام في مصر ونجح الفراعنة في التتويج بها والتأهل لأولمبياد طوكيو 2021.

بث مباشر لمباراة منتخب مصر وتوجو

ويغييب عن منتخب مصر اليوم، الدولي محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي، بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا، بالإضافة إلى محمد حمدي، لاعب بيراميدز الذي تم استبعاده من معسكر المنتخب عقب إصابته.

بث مباشر لمباراة منتخب مصر وتوجو

وشهد معسكر المنتخب خلال الأيام الماضية حالة من الجدية والتركيز الشديد في ظل رغبة جميع اللاعبين في المشاركة أمام توجو ولحجز مكان أساسى في التشكيل الذى سيخوض به الفراعنة اللقاء، وهو ما جعل البدرى وجهازه يعيشون في حالة من الحيرة اللذيذة قبل اختيار التشكيل النهائي.

واستقر البدرى وجهازه بشكل كبير على التشكيل الذى سيدفع به أمام توجو، ويضم محمد الشناوى في حراسة المرمى، وأحمد حجازى ومحمود علاء وأيمن أشرف ومحمد هانى في الدفاع، وطارق حامد ومحمد الننى في الوسط وأمامهما عبد الله السعيد وأحمد سيد زيزو ومحمود تريزيجيه، وأحمد حسن كوكا في الهجوم.

بث مباشر لمباراة منتخب مصر وتوجو

في المقابل، يسعى كلود لو روا المدير الفني لمنتخب توجو لتحقيق المفاجأة والعودة إلى العاصمة لومى بنقطة ثمينة من أنياب الفراعنة في ظل الخبرات الكبيرة للثعلب الفرنسي ، وقال المدير الفني لتوجو:"لاعبونا صغار السن ويفتقدون الخبرة، وخسرنا أمام جزر القمر رغم الأداء الجيد، ونسعى للعودة مرة أخرى أمام منتخب مصر، وسنؤدى المباراة بجدية لتعويض نزيف النقاط، وأنا أعرف نجوم منتخب مصر لإنهم على قمة كرة القدم مثل محمد صلاح ومحمود تريزيجيه وغيرهم، وكنت أتمنى أن يشارك لابا كودجو في هذه المباراة، لكن سنقاتل لتعويض غياب اللاعب".