رودريجو يسجل الهدف الثاني للبرازيل أمام كوريا الجنوبية

تقدم منتخب البرازيل الأوليمبي بالهدف الثاني أمام منتخب كوريا الجنوبية، في المباراة الودية المقامة بينهما حاليًا على ستاد السلام، ضمن مباريات الدورة الأوليمبية الودية التي تستضيفها مصر.
وأضاف رودريجو لاعب ريال مدريد الهدف الثاني للبرازيل في الدقيقة 60، حيث سدد ديفيد نيريس توسيبةقوية على مرمى كوريا الجنوبية تصدى لها الحاري لمنها سقطت من يده ليقابلها رودريجو غللا خط المرمى.
وكان قد تقدم لي يونج بالهدف الأول في الدقيقة 6 من عمر المباراة، من تصويبة من خارجمنطقة الجزاء.
وتعادل ماتيوس كوريا لمنتخب البرازيل الأوليمبي في الدقيقة 42، من كرة ارتدت من يد حارس المنتخب الكوري الجنوبي ليسكنا الشباك بأريحية.
وتستضيف مصر الدورة الودية للمنتخب الألويمبي، في الفترة من 12 نوفمبر إلى 17 من الشهر ذاته، استعدادًا لأولمبياد طوكيو 2020.
وكان منتخب مصر الأوليمبي تعادل سلبًيا أمام منتخب كوريا الجنوبية، في افتتاح الدورة الودية.
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