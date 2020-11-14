جلسة مطولة بين موسيماني وعبد الحفيظ

عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، جلسة مطولة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق، من أجل

الاطمئنان علي بعض الأمور الإدارية الخاصة بالفريق.

وواصل الأهلي تدريباته اليوم السبت على ملعب

التتش بالجزيرة، استعدادًا للتحديات المحلية المتبقية في كأس مصر بمواجهة أبو قير للأسمدة في دور الـ٨، ونهائي دوري الأبطال الإفريقي أمام الزمالك المحدد له يوم ٢٧ نوفمبر الجاري.