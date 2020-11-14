عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، جلسة مطولة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق، من أجلالاطمئنان علي بعض الأمور الإدارية الخاصة بالفريق.
وواصل الأهلي تدريباته اليوم السبت على ملعبالتتش بالجزيرة، استعدادًا للتحديات المحلية المتبقية في كأس مصر بمواجهة أبو قير للأسمدة في دور الـ٨، ونهائي دوري الأبطال الإفريقي أمام الزمالك المحدد له يوم ٢٧ نوفمبر الجاري.
كانت هذه تفاصيل خبر جلسة مطولة بين موسيماني وعبد الحفيظ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.