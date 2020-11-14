طاهر محمد يجري اشعة للاطمئنان على إصابته..غدًا

يجري طاهر محمد طاهر، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أشعة «سونار» غدا الأحد؛ للاطمئنان على الإصابة التي أبعدته من معسكر المنتخب الوطني مؤخرا.
ويجري طاهر أشعة «سونار» على
وتقرر أن ينتظم «طاهر» في مران الأهلي بداية من يوم الاثنين المقبل، وفقا للتنسيق الذي جرى بين اللاعب والمدير الفني للفريق بيتسو موسيماني ومدير الكرة سيد عبدالحفيظ بعد اجتماعه بهما اليوم.
وحرص طاهر على التواجد في مقر النادي بالجزيرة؛ للاجتماع بالمدير الفني للفريق بيتسو موسيماني، وسيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي.
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