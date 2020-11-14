موسيماني يعقد محاضرة نظرية مع لاعبي الأهلي

عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، محاضرة نظرية مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق عصر اليوم.

شهدت المحاضرة الحديث عن الوحدات التدريبية التي سيخضع لها الفريق في مران اليوم.

وواصل الأهلي تدريباته اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة،

استعدادًا للتحديات المحلية المتبقية في كأس مصر بمواجهة أبو قير للأسمدة في دور الـ٨، ونهائي دوري الأبطال الإفريقي أمام الزمالك المحدد له يوم ٢٧ نوفمبر الجاري.