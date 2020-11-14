الاهلي يجري تحاليل "دم" قبل انطلاق المران

أجرى الجهاز الفني ولاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تحاليل دم كاملة قبل انطلاق المران الجماعي للفريق والذي أقيم عصر اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة.

وقام الجميع بإجراء التحاليل الطبية قبل انطلاق المران، على أن تظهر نتيجتها غدا؛ وذلك للاطمئنان على حالتهم الطبية.

ويخوض الأهلي تدريباته على ملعب التتش؛ استعدادا للمرحلة المقبلة؛ وأبرزها مواجهة الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها يوم ٢٧ من الشهر الجاري. على ملعب التتش بالجزيرة.وقام الجميع بإجراء التحاليل الطبية قبل انطلاق المران، على أن تظهر نتيجتها غدا؛ وذلك للاطمئنان على حالتهم الطبية.ويخوض الأهلي تدريباته على ملعب التتش؛ استعدادا للمرحلة المقبلة؛ وأبرزها مواجهة الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها يوم ٢٧ من الشهر الجاري.

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