عبد الحفيظ يعقد جلسة مع طاهر محمد

عقد سيد عبدالحفيظ جلسة اليوم مع طاهر محمد طاهر للاطمئنان على إصابته، والاتفاق على موعد انتظامه في التدريبات، وطالبه بأهمية التركيز من اليوم الأول له مع الفريق، وكيفية التعامل مع الضغوط والمتغيرات الدائمة والتي تتطلب التزامه دائما بشخصية الأهلي داخلالملعب وخارجه.
«موسيماني» يجتمع مع «طاهر».. ويطمئن على حالته الطبية
بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، عقد جلسة خاصة مع طاهر محمد طاهر، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، ليوم السبت في مقر النادي بالجزيرة.
واطمأن موسيماني ع على حالة اللاعب البدنية والطبية، خصوصا بعد الإصابة التي تعرض لها في معسكر المنتخب الوطني.
وتواجد طاهر في ملعب التتش بعد ظهر اليوم؛ للاجتماع بمدير الكرة، والمدير الفني، وتحديد موعد انتظامه في التدريبات الجماعية للفريق.
وتعاقد النادي الأهلي مع طاهر محمد طاهر من نادي المقاولون العرب في تعاقد يبدأ من الموسم المقبل.
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