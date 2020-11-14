عبد الحفيظ يعقد جلسة مع طاهر محمد

عقد سيد عبدالحفيظ جلسة اليوم مع طاهر محمد طاهر للاطمئنان على إصابته، والاتفاق على موعد انتظامه في التدريبات، وطالبه بأهمية التركيز من اليوم الأول له مع الفريق، وكيفية التعامل مع الضغوط والمتغيرات الدائمة والتي تتطلب التزامه دائما بشخصية الأهلي داخل

الملعب وخارجه.

«موسيماني» يجتمع مع «طاهر».. ويطمئن على حالته الطبية

بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، عقد جلسة خاصة مع طاهر محمد طاهر، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، ليوم السبت في مقر النادي بالجزيرة.

واطمأن موسيماني ع على حالة اللاعب البدنية والطبية، خصوصا بعد الإصابة التي تعرض لها في معسكر المنتخب الوطني.

وتواجد طاهر في ملعب التتش بعد ظهر اليوم؛ للاجتماع بمدير الكرة، والمدير الفني، وتحديد موعد انتظامه في التدريبات الجماعية للفريق.

وتعاقد النادي الأهلي مع طاهر محمد طاهر من نادي المقاولون العرب في تعاقد يبدأ من الموسم المقبل.