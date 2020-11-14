مشاهدة مباراة السعودية وجامايكا بث مباشر الودية اليوم 14 نوفمبر 2020 عبر قناة KSA Sports 1 HD

يستعد منتخب السعودية لمواجهة منتخب جامايكا مساء اليوم السبت 14 نوفمبر 2020، وذلك في إطار المباريات الدولية الودية – منتخبات.

يستعرض معكم موقع الإخباري المفضل “مصر سبورت” خدمة مشاهدة مباراة السعودية وجامايكا بث مباشر اليوم، عبر قناة

KSA Sports 1 HD بأداء صوتي مميز للمعلق عبد الله الحربي، ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية للقاء المنتظر من قبل المنتخبين، في تمام الساعة 18:30

بتوقيت القاهرة بما يوافق الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة.

يمكنكم متابعينا مشاهدة مباراة السعودية ضد جامايكا بث مباشر بجودة عالية وبدون تقطيع HD، في حال توقف البث أترك لنا تعليق مناسب أو قم بتحديث الصفحة، سيتم وضع البث قبل المباراة بنصف ساعة.

يخوض منتخب الأخضر السعودي لقاء ودي مهم أمام منتخب جامايكا،

وذلك في إطار الإستعدادات التحضيرية من أجل عودة المشاركة في بطولة دوري أنن أسيا، التي تم تأجيلها بسبب إنتشار وباء كورونا

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