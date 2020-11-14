أخبار برشلونة| بعد وكيل أعماله.. عم جريزمان يهاجم ميسي: “يتساهلون في التدريبات لإرضاءه”

واصل المقربين من مهاجم برشلونة ومنتخب فرنسا “أنطوان جريزمان” الحديث عن معاناته في كاتالونيا وعلاقته بقائد الفريق النجم الارجنتيني ليونيل ميسي.

وفشل جريزمان في الاستقرار في الكامب نو بعد انتقاله في صفقة بلغت 120 مليون يورو من غريمه في الليجا أتلتيكو مدريد، حيث يعزى ذلك إلى عدم وجود تناغم بينه وبين الأرجنتيني ميسي داخل وخارج الملعب وفقاً للمقربين من المهاجم الفرنسي.

وأضاف عم جريزمان الوقود إلى النار، موضحًا الديناميكيات الداخلية لغرفة الملابس في برشلونة عبر بث وثائقي في فرنسا. تم الكشف عن اقتباسات منه في البرنامج الاسباني “الشيرنجيتو”.

وقال عم جريزمان: “كان جريزمان مقتنعًا بأنه لن يكون ناجحًا خلال الأشهر الستة الأولى، لكن ما لم أتوقعه هو أنه سيستمر عامًا كاملاً. علاوة على ذلك، أعرف ما يحدث داخل النادي مع مع ميسي إنه ليس بالأمر السهل”.

وتابع “في الأساس ميسي لا يعمل بجد بما فيه الكفاية في برشلونة ويتم تنظيم الدورات التدريبية لإرضاء بعض الأشخاص، وهو أمر جيد إذا كنت لا ترغب في العمل بجد”.

وأكمل “أنطوان بحاجة إلى العمل، على الرغم من أن الآخرين لا يحتاجون إلى نفس القدر من الجهد للعب بشكل جيد، لكن مع جريزمان العكس تماماً، فهو يحب بذل الكثير من الجهد والعمل”.

نظام ميسي إرهابي!

وتأتي هذه التعليقات على خلفية تعليقات مثيرة من وكيل جريزمان السابق “اريك اولهاتس” في فرانس فوتبول والذي قال: “وصل أنطوان إلى نادٍ كان ميسي يراقب فيه كل شيء”.

وأردف: “ميسي هو إمبراطور وملك، ولم يرحب بصدق بأنطوان عند وصوله. لطالما كان موقفه مؤسفًا وجعله يشعر بالسوء”.

وتابع “لقد سمعت دائمًا جريزمان يقول إنه ليس لديه مشكلة مع ميسي، لكن العكس هو الصحيح. إن نظامه إرهابي، إما أن تكون معه أو أنك ضده”.

وانضم جريزمان إلى فريق برشلونة الذي يمر بفترة انتقالية، ولم يفز بأي ألقاب في موسمه الأول وسجل 15 هدفًا من 48 مباراة، وساهم بأربع تمريرات حاسمة. في المقابل، سجل في آخر مواسمه مع فريق دييجو سيميوني 21 هدفًا وصنع 10 تمريرات حاسمة من نفس العدد من المباريات.

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