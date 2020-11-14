اقتصاد رياضي| رغبة ميسي في الرحيل أفقدت برشلونة 25 مليون يورو!

كشف خبير التسويق الرياضي “سينتو عجرم”، المسؤول عن عقود الرعاية في برشلونة خلال ولاية الرئيس السابق “جوسيب بارتوميو“، أن عدم اليقين بشأن مستقبل ليونيل ميسي قد أثر على تمديد العقد مع شركة “راكوتن” اليابانية.

ووقع برشلونة عقدًا جديدًا الشهر الماضي ليظل راكوتن الراعي الرئيسي للنادي حتى عام 2022 في واحدة من آخر أعمال رئاسة جوسيب بارتوميو.

ومع ذلك، في مقابلة مع وكالة EFE، أوضح عجرم أن تكلفة الرعاية قد انخفضت من 55 مليون يورو إلى 30 مليون يورو والسبب الرئيسي يتعلق بإعلان ميسي رغبته في الرحيل بالإضافة إلى خروج نيمار جونيور ولويس سواريز مؤخرًا.

وقال عجرم: “صحيح أن جائحة الفيروس التاجي يحد من أموال الرعاة لأن هناك رؤية أقل للعلامة التجارية، لكن الاتفاق على 30 مليون يورو بالإضافة إلى الإضافات هو أكثر تلميح لشكوك راكوتن بشأن مستقبل ميسي”.

وأضاف: “كنت أسأل نفسي الآن ما إذا كانت الاتفاقية تبلغ قيمتها 30 مليون يورو. بدأ راكوتن العلاقة مع برشلونة عندما كان هناك الثلاثي ميسي وسواريز ونيمار. تجاريًا كانت القنبلة ولكن الآن برشلونة يجدد بدون سواريز ونيمار مع شكوك حول استمرار ميسي”.

وتابع “عندما تبيع علامة برشلونة التجارية حول العالم، فإنك تضع وجه ميسي. في ظل هذه الظروف، لن يجرؤ أحد على التجديد لمدة ثلاث إلى أربع سنوات لأنهم لا يعرفون قيمة النادي بدون هذا اللاعب”.

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