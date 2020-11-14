أخبار ريال مدريد | راموس وبيريز سيظهران في وسائل الإعلام للحديث عن العقد الجديد!

سيظهر يوم الإثنين القادم كل من رئيس ريال مدريد “فلورنتينو بيريز” وقائد الفريق “سيرخيو راموس” عبر وسائل الإعلام للتحدث عن اخر مستجدات تمديد عقد الأخير مع النادي الملكي.

وقال برنامج الشيرنجيتو الإسباني، بالأمس إن هناك اجتماعًا سيعقد بين الطرفين يوم الإثنين المقبل، كما سيتحدث راموس وبيريز في الإعلام.

وسيظهر راموس وبيريز يوم الإثنين في برنامج “El Larguero” على إذاعة “كادينا سير”، حيث سيتواجد الرئيس في مكتبه بفالديبيباس، بينما سيظهر قائد ريال مدريد من غرفة الصحافة في معسكر منتخب إسبانيا.

ووفقاً لصحيفة “الآس الاسبانية”، يتوقع أن يعلن سيرخيو راموس بقاءه مع ريال مدريد حيث يسود الهدوء كل من اللاعب والنادي بخصوص تجديد عقده الذي ينتهي صيف 2021.

ويضيف نفس التقرير، أن الجانبين بدأ المفاوضات منذ أسابيع وأن التوصل إلى إتفاق بينهما لا يبدو صعبًا رغم الهدوء الذي شهده الملف في الاسابيع القليلة الماضية.

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