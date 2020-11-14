أخبار الهلال| بالصور.. كاريلو “المهاري” يتعرض للعنف أمام تشيلي

حظى محترف نادي الهلال، أندريه كاريلو، بإشادة كبيرة من الصحف البيروفية المختلفة، بالرغم من هزيمة بيرو أمام تشيلي، بهدفين دون رد، أحرزهما أرتورو فيدال، وذلك ضمن الجولة الثالثة من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وتوقف رصيد بيرو عند نقطة واحدة، بعد التعادل في الجولة الأولى (2-2) ضد باراجواي، ثم الهزيمة (2-4) أمام البرازيل، بينما أصبح رصيد تشيلي 4 نقاط.

مهارة كاريلو

وقالت صحيفة “rpp” البيروفية “ظهر محترف الهلال أندريه كاريلو بصورة رائعة في اللقاء، وصنع بمهارة كبيرة هدف محقق في الشوط الأول بعد تمريرة رائعة إلى زميله راؤول رويدياز، الذي لم يتصرف بشكل جيد قبل خروج الحارس كلاوديو برافو”.

وأوضحت أن كاريلو كان أحرز 3 أهداف في التصفيات المؤهلة لكأس العالم، خلال مباراتي بيرو أمام باراجواي والبرازيل في الجولتين الأولى والثانية.

تدخل قاسي

بينما أشارت صحيفة “trome” البيروفية إلى أن محترف الهلال تعرض لخطأ قاسي في المباراة من المدافع التشيلي، جان بوسيجور، لكن الحكم اكتفى بإشهار البطاقة الصفراء للاعب التشيلي.

وأضافت “كاريلو تعرض لضربة عنيفة على بعد أمتار قليلة من منطقة جزاء تشيلي. لكن الحكم صفّر فقط بإنذار المدافع جان بوسيجور. كان خطأ قاسي في الدقيقة 40 يستحق البطاقة الحمراء لكن الحكم الأوروغوياني إستيبان أوستوجيتش أخرج البطاقة الصفراء فقط”.

ويعيش كاريلو أيام رائعة مع بداية الموسم الحالي، حيث تمكن من إحراز 3 أهداف في أول مباراتين مع منتخب بيرو في تصفيات كأس العالم، كما سجل هدفًا في فوز الهلال الأخير (2-0) على الاتفاق، ضمن الجولة الرابعة من منافسات الدوري السعودي (كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين).

وتمكن محترف الهلال من مطابقة رقم قياسي للكرة البيروفية يعود إلى عام 1965، في الطريق إلى مونديال كأس العالم 1966 في السويد، وأصبح كاريلو أول لاعب يسجل 3 أهداف متتالية لمنتخب بيرو في تصفيات كأس العالم منذ أن حققها بيدرو ليون في يونيو 1965، كانت كلها في مباراة واحدة أمام فنزويلا.

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