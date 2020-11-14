اقتصاد رياضي| على خطى برشلونة.. ريال مدريد يفكر في تخفيض الأجور

يفكر ريال مدريد في مطالبة فريقه الأول بإجراء تخفيضات في الأجور مع بداية عام 2021 بسبب الضغوطات المالية المستمرة الناتجة عن الأزمة الاقتصادية التي خلقها فيروس كورونا وذلك رغم الفوز بالدوري الاسباني و عدم إجراء تعاقدات صيفية.

وتأتي هذه الخطوة من ريال مدريد في ظل سعي غريمه التقليدي “برشلونة” منذ اكثر من أسبوعين الحصول على موافقة لاعبيه لتخفيض أجورهم.

ووفقًا لشبكة “ESPN”، أكدت مصادر النادي أن مجلس إدارة ريال مدريد يضع اللمسات الأخيرة على ميزانيته للسنة المالية 2021/22.

وبعد الانتهاء من ذلك، سيطلبون من فريقهم الأول بالكامل الموافقة على تخفيض الرواتب، حيث سيمثل “سيرجيو راموس ورفائيل فاران وكريم بنزيمة” اللاعبين في المحادثات.

واتفق الطرفان على خفض الأجور على نطاق واسع في أبريل الماضي قبل استئناف موسم 2019/20، حيث انخفض رواتب اللاعبين والمدربين والمديرين التنفيذيين للنادي بنسبة 10-15%.

ووافق الفريق أيضًا على التخلي عن مكافآتهم للفوز بلقب الدوري الإسباني 2020 مع رفض النادي التوقيع مع أي لاعبين جدد قبل موسم 2020/21.

ولم يتم الكشف عن أي تفاصيل في هذه المرحلة حول مقدار ما يمكن أن يخفضه كل لاعب من راتبه، ولكن يشاع أن الفريق منفتح لقبول بعض أشكال التخفيضات.

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