الامارات | مدرب برشلونة يستدعي "ميسي المغربي" للالتحاق بالفريق الأول

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب برشلونة يستدعي "ميسي المغربي" للالتحاق بالفريق الأول والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية المقربة من نادي برشلونة، أن مدرب الفريق الأول، الهولندي رونالد كومان أبدى إعجابه الشديد بالإمكانات الفنية الكبيرة التي يمتلكها الواعد المغربي إلياس أخوماش، ووجه له الدعوة للالتحاق بالفريق الأول.

يذكر أن أخوماش تلقبه الصحافة الكاتالونية بـ"ميسي المغربي"، بالنظر إلى إمكاناته وسرعته بالكرة ومهارته في المراوغة، وتوقعاتهم بأن يسير على خطى نجم وقائد الفريق، الأرجنتيني ليونيل ميسي. ويبلغ النجم المغربي 16 سنة من العمر، وسبق له أن حرق المراحل مع فرق برشلونة، إذ لعب الموسم الماضي مع فريق تحت 16 سنة، لكنه في الموسم الحالي يلعب مع رديف برشلونة (ب)، ومن المتوقع أن يتم إشراكه في بعض المباريات مع الفريق الأول خلال الفترة المقبلة.

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وقالت الصحيفة إن كومان أخبر مساعديه بأنه يريد اختبار اللاعب خلال التدريبات الجماعية للفريق، وأنه قد يحصل على فرصة اللعب لبعض الوقت، خاصة وأنه مقتنع بضرورة منح الفرصة لخريجي أكاديمية النادي "لاماسيا".

وكان اللاعب قد أثار الانتباه في برشلونة الموسم الماضي بمهارته العالية، وحظي بإعجاب كبير من قبل مدرب رديف برشلونة هذا الموسم، فرانسيسكو بيمينتا. وقد يسير أخوماش على خطى ريكي بويغ ورونالد أروخو، والذين تم تصعيدهما إلى الفريق الأول في الموسم الجاري، بجانب نجاح تجربة أنسو فاتي قبل ذلك.

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